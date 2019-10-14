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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على أداء منتخب مصر أمام بتسوانا في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم.
وكتب الحلفاوي: "عبد الله جمعة أثبت أننا كنا على حق عندما نادينا جميعا بضرورة انضمامه للمنتخب.
هو أهم المكاسب حتى الآن، يا ريت نشوف قفشة وحمدي فتحي في الشوط الثاني،
المرشح للتسجيل حتى الآن.. الشحات،ما
زلت أركز مع كوكا".
يُذكر أن منتخب مصر لعب مع منتخب بتسوانا في مباراة ودية
جمعت بينهما، وفاز منتخب مصر 1-0، بهدف سجله حمدي فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر "كنا على حق".. هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن عبدالله جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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