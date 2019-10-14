فيديو| بهذه الطريقة.. مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتهنئ ابنتها الوحيدة لي لي بعيد ميلادها، الذي يتزامن اليوم 14 أكتوبر.

وقامت مي خلال الفيديو بغناء أغنية " HAPPY BIRTH DAY TO YOU" لتهديها لابنتها في هذه المناسبة، وعلقت على الفيديو قائلة: " كل سنة وأنتي طيبة كل سنة وأنتي احلي حاجة في الدنيا وكل سنة وأنتي أغلي حاجة ربنا يخليكي ليا و يحفظك من كل شر إنتي وكل أولادنا يارب، بحبك أوي يا روح مامي".

وحرصت الفنانة منى ممدوح على تهنئة لي لي، بعيد ميلادها، وعلقت على الفيديو قائلة: " كل سنة وانتي طيبة يا لي لي القمر يابنت القمر"، كما علق الفنان إدوارد: " كل سنة وإنتي طيبة".

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فيما علقت رانيا بو النصر زوجة الفنان ماجد المصري قائلة: " كل سنة وانتي طيبة وبخير وتفرحي بيها العمر كله".

يُذكر أن مي سليم انجبت ابنتها لي لي في 2011، من طليقها رجل الأعمال المصري علي الرفاعي.

في سياق اَخر، تستكمل الفنانة مي سليم تصوير مشاهدها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.