مع مخرج "الأسطورة".. محمد رمضان يستعد لـ"البرنس" في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعلن المخرج محمد سامي، عن خوضه السباق الرمضاني المقبل عام 2020 مع النجم محمد رمضان، من خلال مسلسل "البرنس"، وذلك بعد تعاونهما سويًا في مسلسل "الأسطورة"، الذي حقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا.

وشارك "سامي"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له برفقة المنتج الفني حسام شوقي، وعلق عليها قائلًا: " "أنا وحسام شوقي بعد إمضاء عقد مسلسل "البرنس"، رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي المنتج تامر مرسي، بطولة محمد رمضان، إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور العربي، ونتفوق علي مسلسل الأسطورة".

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مسلسل "البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت أخر أعمال رمضان هو مسلسل "زلزال"، الذي عُرض ضمن مارثون دراما رمضان 2019.