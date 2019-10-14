تراند اليوم : بعد تهنئة الجيش الإسرائيلي.. نتنياهو يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده...

ولفت في تغريدة له على تويتر إلى دياب، يحظى بتقدير كبير من إسرائيل، وكتب جندلمان، في تغريدته :" :”أتمنى للفنان الكبير عمرو دياب عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه هنا. إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة “تملي معاك”.
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر" مقطع فيديو يهنئ فيه دياب بعيد ميلاده الـ 58 .
وظهر أفيخاي أدرعي في مقطع الفيديو وهو ممسكا بهاتفه ويتحدث على أنغام أغنية قمرين للفنان عمرو دياب .
وتحدث قائلا: "العملاق عمرو دياب كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك .. لا بد أن نوجه لك التحية والمحبة من هنا من إسرائيل وكما تعلم أنت أفضل مطرب عربي على قلبي منذ أن كنت في مصر من أيام الثانوية العامة وتعرفت وقتها لأول مرة على ألبوم قمرين . كنت من أكثر المعجبين بك .
وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : "من أقرب الفنانين العرب على قلبي .. كل عام وأنت بألف خير .. ولل 120 بمناسبة عيد ميلادك .. إليك هذه الرسالة الخاصة مني" .