سنة حلوة يا جميل... فريق BTS يحتفل بعيد ميلاد صديقهم بالعربي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - جذبت فرقة BTS الكورية، أنظار عشاق فن "الكيبوب" حول العالم في حفلتها التي أقيمت مساء الجمعة الفائت ضمن حفلات موسم الرياض في استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة، وتوافد عشاق فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" منذ ساعات مبكرة حول محيط استاد الملك فهد الدولي بالسعودية.



وكشف الحساب الخاص لموسم الرياض الحشود التي ملأت استاد الملك فهد الدولي، فيما تم تناقل فيديوهات لآلاف الفتيات اللواتي توافدن قبل ساعات من انطلاق عرض الفرقة، ورددت الجماهير الحاضرة التي تجاوزت الـ 40 ألف شخص أغاني الـ "بي تي إس" قبل دخولهم وواصلوا استمتاعهم بالحفل الذي انطلق عند الساعة الثامنة مساءً.









وتصدر هاشتاغ حفلة BTS في الرياض الترند العالمي، وذكر نجوم الفرقة بأنهم سعداء بالتواجد في السعودية ويرغبون في تكرار هذه الاحتفالية.



احتفل فريق BTS الكوري بعيد ميلاد جيمين، أحد أبرز الأعضاء بالفريق، خلال تواجدهم على المسرح، وتفاعل معهم الجمهور، وفاجأوا الحضور بغنائهم باللغة العربية لصديقهم، وقالوا: "سنة حلوة يا جيمين"، الأمر الذي تسبب في سعادة كبيرة لجيمين وظل يرقص على المسرح بعد الاحتفال بعيد ميلاده أمام الحضور بالسعودية.



"أنا أحب الرياض".. بهذه العبارة التي ظهرت خلف أحد أعضاء الفرقة، أثارت حالة من البهجة والتصفيق الحاد والصراخ من الحضور، وأشعلت الحماس داخل ستاد الملك فهد، بعد أن رسم بيده قلباً ليعبرعن حبه للرياض والجمهور السعودي، وهي التحية التي وجهها الفريق للجمهور السعودي، وقد نالت هذه اللافتة استحسان الحضور.



