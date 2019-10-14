بالفيديو والصور: فستان دينا الشربيني في الرياض يثير الانتقادات

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناقلت فيديو تكريم الفنان عمرو دياب وبصحبته ”الشربيني“ في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو ظهر خلاله النجم عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني التي ارتدت فستانًا أسود قصيرًا، ما أغضب بعضًا من الجمهور السعودي من رواد التواصل الاجتماعي.

وتداول روّاد موقع “تويتر” مقطع فيديو ظهور دينا الشربيني وعمرو دياب على السّجّادة الحمراء للحفل، وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا، مكشوف الكتف، الأمر الذي أغضب بعض المغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعيّ. وأُثيرت ردود فعل غاضبة تجاه ما ارتدته الفنانة المصرية، حيث وصفوا فستانها بالجريء وغير المناسب، مشيرين إلى أنّ هيئة الترفيه كانت يجب أنْ تنبّه الحاضرين لعدم ارتداء ملابس مكشوفة.

وقال آخرون إنّ دينا لم تراعِ مكان الحفل، وأنّها فد تجاوزت الأعراف بارتداء فستان مكشوف كهذا.

آخرون أشاروا إلى أنّ فستان دينا بسيط وغير جريء كما تمّ وصفه، وأكّدوا أنّها بدت في غاية الأناقة والترتيب.

يذكر أن موسم الرياض بدأ في الـ 11 من أكتوبر الجاري، ويستمر إلى الـ 15 من ديسمبر المقبل لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.