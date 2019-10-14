نشر النجم محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنان العالمي جيسون موموا، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه". معاه". Advertisements وداعب النجم بيومي فؤاد، هنيدي، حيث نشر الصورة ذاتها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولكنه قام بتعديلها بتقنية "فتوتوشوب"، ليظهر من خلالها هنيدي أضخم من موموا، وعلق كاتبًا عليها: "ولايهمك يا هنيدي". ولكنه قام بتعديلها بتقنية "فتوتوشوب"، ليظهر من خلالها هنيدي أضخم من موموا، وعلق كاتبًا عليها: "ولايهمك يا هنيدي". وجاءت تلك الصورة أثناء حضور النجمين هنيدي وجيسون موموا موسم الرياض، والمقام في المملكة العربية السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة لمحمد هنيدي وموموا تثير السخرية.. وبيومي فؤاد : "ولايهمك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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