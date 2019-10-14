ابتليهم لأخفف عنهم.. كلمات ريهام سعيد عقب قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح الجيزة، إحالة قضية المتهمة فيها الإعلامية ريهام سعيد المعروفة بإهانة مرضى السمنة إلى المحكمة الاقتصادية لعدم اختصاصها النوعي بنظر دعوى.

وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد، بازدراء فئة من المواطنين

وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها "صبايا الخير".

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ونشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة دعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لمحكمة حكمت بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة الاقتصادية".