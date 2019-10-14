الكوميديان محمدز بوحمد يستعد لعمل "سيت كوم" في رمضان 2020

يستعد الكوميديان السعودي محمدز بوحمد لعمل برنامج "سيت كوم" جديد يعرض في رمضان 2020 بالتعاون مع شركة إنتاج مصرية. ويدور البرنامج الجديد في إطار طابع المنوعات، والترفيه والمواقف الكوميدية التي تجذب المشاهدين. طابع المنوعات، والترفيه والمواقف الكوميدية التي تجذب المشاهدين. Advertisements وقال محمدز بوحمد، إنه تلقى عرضا من شركة إنتاج مصرية لانتاج البرنامج الجديد، معربا عن سعادته بعرض البرنامج في رمضان المقبل. مصرية لانتاج البرنامج الجديد، معربا عن سعادته بعرض البرنامج في رمضان المقبل. وأوضح أنه تعلق بالكوميديا منذ صغره من خلال مشاهدة الأفلام الكوميدية المصرية القديمة، التي يعتقد أنها الأساس التي أظهرت موهبته.

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