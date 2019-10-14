فيديو.. "صناع الترفيه" يسوي الخلاف بين عبدالله السدحان وناصر القصبي

نشر الفنان عبدالله السدحان فيديو من داخل منتدى "صناع الترفيه"، والذي أقيم في مدينة الرياض، تحت راعية المستشار تركي أل شيخ.
وظهر عبد الله السدحان بجانب عدد من الفنانين السعوديين ومن ضمنهم الفنان ناصر القصبي بالإضافة إلىفنانين خليجين، وقد ناداه السدحان من خلال الفيديو قائلاً: "أبو راكان"، ليرد القصبي مرحبًا على الكاميرا، ثم رد السدحان مبتسمًا قائلاً: "يعرف يبتسم".
وهذا اللقاء طوى الخلاف بين
ووجد الفيديو تداولًا لافتًا من عشاق النجمين الذين يحنون للنجاحات التي حققها مسلسل "طاش ما طاش" الكوميدي بأجزائه المتعددة وبثنائية القصبي والسدحان.
شاهد من
دعوة كريمة من اخ كريم @Turki_alalshikh— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) October 13, 2019
لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه .
احتفالية رائعة بالتنظيم والمكان والأحباب المدعوين . pic.twitter.com/hCc1ylZUis
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