أثار الملحن سامح كريم حالة من الجدل بعد نشرة عبر صفحتة كلمات وفريق عمل أغنية "مجاش الوقت" للنجم الكبير عمرو دياب، مما ادي الي اعتقاد جمهور الهضبة ان الأغنية ستطرح ضمن ألبومه الجديد "انا غير". غير". وكشف "كريم" في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، انه لا يعلم ان الأغنية ضمن ألبومه الهضبة ام لا ولكن في احتمال أن تكون ضمن أغاني الألبوم. وقال "سامح": "أنا أنزلت كلمات الأغنية لمشاركة الجمهور وليس أكثر". Advertisements وأضاف: أن دياب انتهي من تسجيل الأغنية من فترة كبيرة وبكل التأكيد يسعدني ان يتم طرحها. ويشار ان أغتية "مجاش الوقت" لعمرو دياب من الاغاني التي يؤديها باستمرار في حفلاته ولها صدي كبير عند الجمهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. فريق عمل "مجاش الوقت" لعمرو دياب يكشف حقيقة طرح الأغنية بألبومه "انا غير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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