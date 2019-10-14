فيديو.. تركي آل شيخ يتغزل في أنابيلا هلال

تغزل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي أل شيخ، في المذيعة أنابيلا هلال، قائلًا: "لو إنتي مو حلوة ما كنت صورت معك اللقاء". كما وجهت المذيعة أنابيلا الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ. تركي آل الشيخ. Advertisements وظهر المستشار تركي أل شيخ و المذيعة أنابيلا ضمن فعاليات منتدى صناع الترفيه. يذكر أن منتدى صناع الترفيه، هي مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة. وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.

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