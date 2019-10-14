37 عامًا على رحيل يوسف وهبي عميد المسرح العربي

يمر غدا 37 عاما على رحيل عميد المسرح العربى الفنان يوسف وهبى، الذى كان بحق جامعة فنية تخرج فيها عشرات العمالقة حملوا لواء السينما والمسرح طوال القرن العشرين، وذلك من خلال تأسيسه فرقة مسرح رمسيس عام 1923. هذه الفرقة كانت بمثابة اللبنة التى تأسس عليها فن التمثيل فى مصر فى القرن العشرين.

قام يوسف هبى ببطولة عدد كبير جدا من

المسرحيات ومعظمها كانت من تأليفه وإخراجه نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مسرحيات «راسبوتين» و«كرسى الاعتراف» و«بيومى أفندى» و«الفنان العظيم».

قدم الفنان الكبير عشرات الأفلام السينمائية الناجحة وتنوعت بين التراجيديا والكوميديا نذكر منها أفلام: «غرام وانتقام، الأفوكاتو مديحة، ناهد، الملاك الظالم، ليلى بنت الريف، حبيب الروح، بحر

الغرام، اعترافات زوج، إشاعة حب، الحب الكبير، بيومى أفندى، زمان يا حب، عشاق الحياة، حكايتى مع الزمان، البحث عن فضيحة» وأخيرا «السلخانة».

ربما لا يذكر الكثيرون أن الفنان الراحل شارك فى مسلسل «صيام صيام» عام 1980، وهو على فراش المرض.

يبقى يوسف بك وهبى علامة مضيئة للغاية فى تاريخ المسرح والسينما وفن التمثيل بشكل عام، وهو من قدم العندليب الراحل لأول فى حفل عام 1954، رحم الله عميد المسرح العربى الذى رحل عن دنيانا يوم 16 أكتوبر 1982.