تراند اليوم : الكل يتطمن .. عادل إمام بخير وكان سهران مع لبلبة

شائعات كثيرة تعرض لها الفنان عادل إمام، خلال العام الجاري، وتباينت ما بين أزمات صحية ووفاة، وهو ما نفته أسرته مرارًا.

طمأنت الفنانة لبلبة، الجمهور على صحة الزعيم، وذلك خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”، على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ35.

وقالت لبلبة: “عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما أجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقت بيكمل تصوير مسلسله الجديد”.

وينشغل الزعيم حاليا بتصوير مسلسل “فلانتينو” بطولة دلال عبد العزيز، وسامح حسين، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام