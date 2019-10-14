تراند اليوم : دينا الشربيني نسيت هدومها في البيت خلال حفل السعودية – إتفرج و إدلع

تعرضت الفنانة دينا الشربيني لهجوم شرس من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة في موسم الرياض الذي اقيم امس الاحد بحضور عدد من نجوم مصر والعرب والعالم.

وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم بان اطلالة دينا الشربيني كانت جريئة، حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود مكشوفا من الكتف، في الوقت الذي تلتزم فيه نجمات مصر ولبنان بارتداء ملابس محتشمة عندما يسافرن إلى السعودية.

وكانت دينا الشربيني رافقت حبيبها النجم عمرو دياب خلال تكريمه في موسم الرياض، وظهرت ممسكة بيده على السجادة الحمراء وأمام عدسات وسائل الإعلام.

واللافت ان الهضبة عمرو دياب ظهر ببدلة سوداء كلاسيكية كي تتماشي إطلالته مع دينا الشربيني، التي خطفت الأنظار فور وصولها.