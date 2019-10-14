ابنة طلعت زكريا تنشر صورة نادرة له بالزي العسكري

استعادت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا ذكريات والدها الفنانة الراحل طلعت زكريا خلال خدمته العسكرية، ونشرت له إحدى الصور التي يتجاوز عمرها الـ30 عاماً خلال فترة تجنيده، وظهر طلعت زكريا بالصورة مع عدد من زملائه العسكريين خلال فترة تجنيده، وعلقت على صورة والدها وقالت «ربنا يرحمك يا قلبي... نسألكم الفاتحة». اقرئي ايضا : «المصالح تتصالح».. محمد سامي يتعاقد على مسلسل محمد رمضان الجديد رغم خلافتهما القوية يشار إلى أن الفنان طلعت زكريا قد رحل عن عالمنا منذ عدة أيام ودفن بمقابر عائلته بالإسكندرية وشيع جثمانه بين عدد كبير من أقاربه وأهله بمحافظة الإسكندرية، وأقام أبناؤه عزاءه في مسجد الحامدية الشاذلية وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن من أصدقائه، من بينهم محمد هنيدي وسمير غانم وهشام ماجد وأحمد فهمي وكريم فهمي وأحمد السقا ومحمد عادل إمام وأحمد بدري وصلاح عبدالله وأحمد آدم وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، كما حضر أبناء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علاء وجمال مبارك، وأجرى الرئيس الأسبق اتصالاً هاتفياً بأبناء طلعت زكريا وقدم لهم التعازي، وحرص أبناء طلعت زكريا على توجيه الشكر للرئيس الأسبق وأبنائه، وقاموا بنشر عدد من الصور أثناء حضورهم وعلقوا عليها وقالوا «شكر الله سعيك سيادة الرئيس محمد حسني مبارك وشكراً لمكالمتك ودعمك لينا أنا وأخويا وشكراً لأبنائك على واجب العزاء ربنا يرحمك يا بابا أنا هفضل فخورة بيك لأنك بالنسبة لي راجل وصاحب موقف وعندك مبدأ».

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