محمد رمضان يقود طائرة بنفسه: ثقة في الله النجاح

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، بمقطع مصور ظهر من خلاله وهو يقود طائرة لمرة الأولى، حيث كان يستقل إحدى الطائرات متجهاً إلى المملكة العربية السعودية لأحياء أولى حفلاته الغنائية هناك، والتي ستعرض ضمن موسم الرياض الفني.

واستقل محمد رمضان كابينة قيادة الطائرة وجلس بجانب كابتن الطائرة ليبدأ في خوض التجربة، وعلق على المقطع الذي نشره وقال "أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله النجاح".

يشار إلى أن محمد رمضان يعرض له حالياً بدور العرض السينمائي فيلم الكنز2 الذي يقوم ببطولته كل من محمد سعد وأحمد رزق وأحمد حاتم وعبدالعزيز مخيون وهاني عادل وروبي وعباس أبو الحسن وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما المصرية، ولكنهم لم يستطيعوا المنافسة خلال الموسم السينمائي الجاري وجاءوا في المركز الرابع بقائمة الإيرادات بعد فيلم الفيل الأزرق 2 الذي تخطي الـ100 مليون جنيه، وولاد رزق2 الذي اقترب من 90 مليون جنيه وفيلم خيال مآتة الذي اقترب من 40 مليون جنيه.

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ويستعد محمد رمضان خلال الفترة الحالية للبدء في التحضير لمسلسله الجديد «البرنس» الذي سيعود من خلاله للتعاون مع المخرج محمد سامي بعد النجاح الكبير الذي حققاه من خلال مسلسلهما الأسطورة الذي ساهم في تحقيق شهرة واسعة لمحمد رمضان بالوطن العربي.



