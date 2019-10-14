مروة ناجي: شعرت بالفخر وأنا أغني أمام الرئيس

أعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها البالغة بالحفل الذي غنت به أمس بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أكدت ناجي أنها شعرت بالفخر وهي تغني أمام السيد الرئيس في هذه الاحتفالية الهامة التي حضرها الكثير من الشخصيات الرسمية على المستوى الفني والإعلامي ومن رجال الدولة والقوات المسلحة.

وأضافت الفنانة مروة ناجي أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للأغاني الوطنية التي قدمتها خلال الحفل، سواء الأغنية المنفردة «مصر حاربت» كلمات: محمد البوغة، ألحان: شريف إسماعيل، وتوزيع: أمجد معتز، وتريات: هشام نبوي، وهندسة صوتية: ماهر صلاح.

أو الدويتو الغنائي «عشان نبنيها ونعمر» رؤية وتوزيع: حمادة البيلي، وهندسة صوتية: خالد رؤوف والذي قدمته مع كل من النجم حكيم والنجم الأردني عمر عبداللات والفنانة هلا رشدي، فلقد أكدت مروة ناجي أن ردود الأفعال التي وصلتها حول الأغاني أبهرتها، سواء في قاعة الاحتفال أثناء الحفل، أو بعد انتهائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتويتر وإنستجرام.

وأعربت ناجي أيضاً عن سعادتها بمشاركة أبنائها الغناء ضمن الكورال الذين قدموا معها أغنية «مصر حاربت»، وهي المرة الأولى التي يشاركها فيها أولادها آدم وآسر الغناء.

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من جهة أخرى أكدت الفنانة الشابة أن التحضير والبروفات والتسجيل لأغاني الاحتفالية قد استغرق ما يقرب من شهر ونصف، حيث تم عمل البروفات والتسجيل بكل من مسرح الجلاء وقصر المنارة بالتجمع الخامس والميكس والماستر في أستديوهات «صوت الحب» بالهرم و«سيشن» بمدينة نصر، حيث كان المجهود جباراً على حد وصفها، والذي استمر حتى قبل الحفل بساعات قليلة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الفنانة مروة ناجي أغاني وطنية، فلقد تألقت سابقاً في أكثر من حفل قدمت خلالها «أم الشهيد» و«حدوته» وهي الأغاني التي حققت شعبية كبيرة خلال فترات وجيزة.



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https://www.facebook.com/khaled.dody.963/posts/10218416398375816