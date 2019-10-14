"المصالح تتصالح":محمد سامي يتعاقد على مسلسل محمد رمضان الجديد رغم خلافتهما القوية

تعاقد المخرج محمد سامي بشكل نهائي على إخراج مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد، الذي يحمل اسم «البرنس»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر سامي صورة له عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، وعلّق عليها قائلاً: «أنا وحسام شوقي بعد إمضاء عقد مسلسل (البرنس) رمضان ٢٠٢٠، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرچي المنتج تامر مرسي، بطولة محمد رمضان، إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور العربي ونتفوق على مسلسل الأسطورة».

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وتعامل محمد سامي مع محمد رمضان بمنطق «المصالح تتصالح»، حيث كانت هناك خلافات قوية بينهما؛ بعد تعاونهما في مسلسل «الأسطورة»، والتي وصلت إلى حد تبادل الشتائم داخل لوكيشن التصوير، لكن يبدو أن هذه الخلافات قد تنحت جانباً لحين الانتهاء من تصوير المسلسل الجديد.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «زلزال»، والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.