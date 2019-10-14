ايتن عامر: حبي للأكل فاق كل شيء وفشلت في الرجيم

عبرت الفنانة آيتن عامر، عن حزنها وإحباطها بسبب عدم قدرتها على إكمال الدايت الخاص بها دون المعاناة التي تواجهها أثناء حرمانها من نوعية الأكل التي تحبها.

وقالت آيتن: «هو كان لازم الشوكولاتة تكون بتخّن يعني؟... الصبر يا رب أنا محبطة جداً حقيقي».

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وأضافت آيتن أن حبها للأكل فاق كل شيء، لذلك فهي فشلت في كل المحاولات التي قامت بها من أجل إنقاص وزنها، كما أنها تفقد السيطرة على نفسها عندما توجد في أي مكان به طعام هي تحبه.

يذكر أن فقدت آيتن عامر، الوزن خلال الأشهر القليلة الماضية، كما حرصت على توجيه الجمهور ونصحهم لاستخدام نظام غذائي يومي لمساعدتهم على فقدان الوزن أيضاً وتشجيعهم وتشجيع نفسها، إلا أنها عادت وكسرت الرجيم الخاص بها مرة أخرى.

