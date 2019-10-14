أحمد السقا خارج سباق دراما رمضان المقبل

قرر الفنان أحمد السقا الغياب عن موسم دراما رمضان المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يقدم عملاً درامياً جديداً مع المخرج محمد سامي، لكن يبدو انشغال السقا بالسينما جعله يقرر الابتعاد عن السباق الرمضاني المقبل، بالرغم من النجاحات التي حققها مسلسله الأخير «ولد الغلابة»، والذي سجل أعلى نسبة مشاهدة وتفاعلاً جماهيرياً أثناء عرضه.

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من جانب آخر يعكف أحمد السقا حالياً على تصوير مشاهد فيلم «العنكبوت» مع المخرج أحمد نادر جلال والذي من المفترض أن يعرض بالسينمات في موسم رأس السنة السينمائي.

يذكر أن فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب ويسرا اللوزي ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

