قرر الفنان أحمد السقا الغياب عن موسم دراما رمضان المقبل، بعد أن كان من المقرر أن يقدم عملاً درامياً جديداً مع المخرج محمد سامي، لكن يبدو انشغال السقا بالسينما جعله يقرر الابتعاد عن السباق الرمضاني المقبل، بالرغم من النجاحات التي حققها مسلسله الأخير «ولد الغلابة»، والذي سجل أعلى نسبة مشاهدة وتفاعلاً جماهيرياً أثناء عرضه.
اقرئي ايضا : هل كانت سعاد حسني السبب في اعتزال الفنان أحمد مظهر التمثيل وعمله ميكانيكي سيارات؟
من جانب آخر يعكف أحمد السقا حالياً على تصوير مشاهد فيلم «العنكبوت» مع المخرج أحمد نادر جلال والذي من المفترض أن يعرض بالسينمات في موسم رأس السنة السينمائي.
يذكر أن فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب ويسرا اللوزي ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا خارج سباق دراما رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.