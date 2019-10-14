ثلاث نجمات رفضن المشاركة في بطولة مسرحية احمد عز الجديدة علاء الدين

وافقت الفنانة تارا عماد على القيام بدور البطولة أمام الفنان أحمد عز بمسرحية «علاء الدين»، الذي يحضر لها حالياً، حيث تجسد شخصية ياسمين تلك الأميرة التي تتزوج من علاء الدين بعد رحلة من المعاناة.

وجاء ترشيح تارا عماد بعد ثلاثة اعتذارات شهدها الدور، حيث كانت مرشحة له الفنانة روبي إلا أنها اعتذرت عنه بسبب خلافها على الأجر؛ ليتم بعدها ترشيح الفنانة الشابة ريم سامي التي أيضاً اعتذرت عن الدور ليقوم المخرج والمنتج مجدي الهواري بالتفاوض مع الفنانة دينا الشربيني التي اعتذرت أيضاً لأسباب غير معلومة.

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يذكر أن مسرحية علاء الدين من بطولة أحمد عز ومحمد سعد وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم وإخراج مجدي الهواري وسوف تعرض على خشبة مسرح موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

