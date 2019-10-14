شاهد.. هيفاء وهبي في جلسة تمارين قاسية استعدادا لـ”أشباح أوروبا”

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - تخضع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتمارين رياضية قاسية للتحضير لأحدث أفلامها “أشباح أوروبا”.

وقد نشرت هيفاء وهبي فيديو لها أثناء التمرين مع مختصين، وعلى ما يبدو أنها ستقدم دور “أكشن” خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن تصوير الفيلم بدأ يوم 30 سبتمبر الماضي، بعد الاستقرار على الأبطال النهائيين عقب اعتذار أحمد داود وباسل الخياط عن العمل، ليصبح الفيلم من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة ومعتصم النهار.

فيلم “أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية.