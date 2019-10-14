راجكومار راو يختار هذا الممثل ليتزوجه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

برز الممثل الهندي راجكومار راو كواحد من أكثر الممثلين تنوعا في بوليوود في السنوات القليلة الماضية، وما عزز نجاح “Stree” أيضًا أنه قادر على تحقيق نجاحات تجارية ويمكن أن يكون قوة يحسب لها حساب في شباك التذاكر.

يقول الممثل الذي فقد كلا والديه، إنه غرق في عمله تمامًا بعد وفاته للتغلب على خسارتهما، حيث توفي والد راجكومار الشهر الماضي بينما توفيت والدته بينما كان مشغولا في تصوير فيلمه “نيوتن” في عام 2017.

في مقابلة، وجه إليه سؤال عن كيف استقبل والديه عمله كممثل؟ ، قال دائما ما شجعني كل من والدي ووالدتي، قد أخبرني والدي أن العمل مهم.

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وأضاف قائلًا: “كان العمل هو الطريقة الوحيدة التي تمكنت بها من إبعاد نفسي عن الحزن، سعيد لأنني تمكنت من عرض برومو فيلمي الأخير “صنع في الصين” على والدي عندما كان في المستشفى “.

في أثناء مناقشة في البرنامج الحواري الشهير ‘By Invite Only’، قال راجكومار إنه إذا دخل في علاقة من نفس النوع، فإنه سيختار نجم “الحرب” هريثيك روشان Hrithik Roshan كشريك له، وعندما سئل كيف سيكون رد فعله إذا كان ما استيقظ ووجد نفسه ديبيكا بادوكون، قال الممثل إنه ببساطة سيقوم بقصة حب مع راجكومار.

وعن سؤاله إذا ما اتيح له الدخول إلى مخدع صديقته النجمة كانجانا رانوت، فماذا يممكن أن يجد؟ ، فقال إنه سيجد بالتأكيد “سكريبت فيلم “ملكة 2” مخبأ في مكان ما.