مقطع فيديو يكشف مأساة الممثلة نيها بانسال بعد الزواج

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
قامت ممثلة جنوب الهند نيها بانسال بمشاركة مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ناشدت فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن ينقذها أو يكون “الموت مصيرها”.
في مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة على منصات عديدة بالسوشيال ميديا، نرى نيها وهي تبكي بمرارة وتتحدث عن مرحلة سيئة من حياتها تمر بها، قالت إن زواجها لم يتجاوز 6 أشهر وتركها زوجها.
تقول: “تحدثت مع الشرطة لمدة ثلاثة أيام دون أي شيء، لا أحد يساعدني، مودي الرجاء مساعدتي، زوجي مواطن أمريكي، تزوجني منذ 6 أشهر، ليس لدي عائلة لذا بعت منزلي من أجله ومن أجل السفر سويًا إلى أمريكا، وبعد نفاذ المال غادر منزلي وهرب، يقول أنني مواطن أمريكي، ولا يمكن لحكومتك الهندية أن تفعل شيئًا لي.
وأضافت في رسالتها: “هل خطأي أنني ولدت في الهند؟ ” الرجاء مساعدتي، يرجى منع زوجي من السفر إلى أمريكا بعدما أهانني وسلبني أموالي، فلن يعود أبدًا إذا رحل، مودي الرجاء مساعدتي. إذا هرب، فأنا لا أملك سوى الموت”.
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