39 دولة تحت مظلة "الشارقة السينمائي للأطفال والشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات الدورة الـ7 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات. ويشارك في المهرجان الذي يستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول ١٣٢ فيلما من ٣٩ دولة. واحتفاء بنيل إمارة الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، اعتمد المهرجان شعار "أفلام مستوحاة من كتب"، ليعكس أهمية الكتاب ودوره الرائد في النهوض بالفنون. كما سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المستوحاة من كتب لتعريف الزوار على القيمة المعرفية والفنية التي يقدمها الكتاب للسينما. وتلقى المهرجان طلبات مشاركة لـ1454 فيلما من 86 دولة؛ حيث سيعرض 12 فيلماً للمرة الأولى عالمياً، و75 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و7 على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي تتوزع على فئات المهرجان الـ7، وهي: أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة.

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