متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتساءل الجمهورُ عن حقيقة الأزمة التي تعيشها الفنانة السورية أصالة نصري نتيجة الرسائل الغامضة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام".
ونظرًا لأن الفنانة السورية لم تُوضّح الحقيقة واكتفت بتلميحات أنها تعيش مرحلةً ليست هيّنةً على حدّ وصفها، وشعورها بالألم، كثُرت التكهنات بين المتابعين وانتشرت الشائعات بأنها على خلاف مع زوجها طارق العريان قد يصل الأمر بينهما لحدّ الطلاق.
الفيديو التالي يعرضُ قصة بداية أزمة أصالة والرسائل غير الواضحة التي نشرتها، وردّ فعل ابنتها شام الذهبي تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة نصري تعيشُ أزمةً مفاجئةً للجمهور.. فهل تعرّضت للخيانة؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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