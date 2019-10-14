القاهرة - لايف ستايل
رحل الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وعبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام ، دعت إيمي، ابنة الفنان الراحل، الجمهور لزيارة قبر والدها لقراءة سورة الفاتحة والدعاء له، حيث نشرت صورة كتب عليها: "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية، لقراءة الفاتحة له والدعاء".
تابعت: "لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة، إن شاء الله في ترب العمود بكرموز، ربنا يرحمه وينور قبرك يا حبيبي".
يشار إلى أن عزاء طلعت زكريا، كان قد أقيم مساء الخميس الماضي 10 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم نجليّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.
قد يهمك ايضاً:
إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها أثناء خدمته في الجيش
عادل إمام يتعرض لهجوم عنيف من الجمهور بسبب عدم حضوره عزاء طلعت زكريا
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تدعو الجمهور لزيارة قبر والدها الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.