إيمي طلعت زكريا تدعو الجمهور لزيارة قبر والدها الجمعة

رحل الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وعبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام ، دعت إيمي، ابنة الفنان الراحل، الجمهور لزيارة قبر والدها لقراءة سورة الفاتحة والدعاء له، حيث نشرت صورة كتب عليها: "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية، لقراءة الفاتحة له والدعاء".

تابعت: "لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة، إن شاء الله في ترب العمود بكرموز، ربنا يرحمه وينور قبرك يا حبيبي".

يشار إلى أن عزاء طلعت زكريا، كان قد أقيم مساء الخميس الماضي 10 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم نجليّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.

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