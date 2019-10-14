إياد نصار يكشف عن أصعب مشاهده في "الممر"

حل الفنان إياد نصار ضيفا على الإعلامية إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث تحدث عن مشاركته في فيلم "الممر".

إياد نصار قال إنه أدى عددا من المشاهد التي يعتبرها صعبة في الفيلم، سواء من الناحية التقنية، أو بسبب وجود معركة تمثيل بينه وبين بقية أبطال الفيلم، فكانت مشاهد الأكشن مثلا صعبة لأنه ليس ممثل أكشن، وحوله ممثلون لديهم خبرتهم في هذه المجال مثل أحمد عز، كما أنه شعر بالمسؤولية كممثل أمام "حيتان" تمثيل، على حد وصفه.

وكشف إياد نصار عن أن أصعب مشاهده في "الممر" كان المشهد الذي يخاطب فيه صورة الرئيس جمال عبد الناصر، ويقول له "لسه بدك ترمينا في البحر يا جمال"، فذلك المشهد كان أول مشهد يقوم بتصويره، وحاول من خلاله عمل مزيج من بداية الإحساس بالغرور والإحساس بالخوف.

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