شيكو وأكرم حسني يلتقيان بفاندام في موسم الرياض في السعودية

يتواجد عدد من المشاهير والفنانين حاليًا بالسعودية لحضور فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 11 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وعبر حسابه الشخصي على موقع اسنتغرام ، شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه بصورة جمعته بالفنان العالمي فاندام، أثناء تواجدهما بالرياض، وعلق عليها كاتبًا: "اللي مش باصص لقدام.. يجي عليا أنا وڤاندام".

فيما نشر الفنان شيكو، عبر حسابه على نفس الموقع صورة جمعته بفاندام أيضًا، وعلق عليها تعليقًا طريفًا، حيث كتب: "فاندام الجدع صاحب صاحبه.. عشرة العمر في ضهر بعض دايما يا اخويا".

يشار إلى أن موسم الرياض، يقدم خلال فعالياته التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 11 أكتوبر، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، 100 فعالية ما بين فنية وثقافية واجتماعية.

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يذكر أن أكرم حسني، بدأ مؤخرًا تحضيرات فيلمه الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، استعدادا لبدء تصويره قريبا، حيث نشر عبر حسابه على انستغرام صورة جمعته مع كل من المخرج شريف عرفة والمؤلف كريم بشير الذي سيتولى كتابة الفيلم الجديد، وعلق عليها "قريبا".

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