تعرف على شروط مسابقة فيلم "إنت إيه"لحضور مباراة لمحمد صلاح

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "إنت إيه" مسابقة لمتابعي العمل، المقرر طرحه بدور العرض يوم الأربعاء المقبل 16 تشرين الأول .

أوضحت جهة الإنتاج أنه سيتم عمل سحب على تذاكر حضور الفيلم، لافتين إلى الفائز سيحصل على تذاكر سفر إلى لندن، شاملة الإقامة لمدة 3 ليال، وذلك لحضور إحدى مباريات فريق نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

يشار إلى أن الفيلم مقتبس من فكرة فيلم Pk الهندي للفنان عامر خان، والذي تم عرضه عام 2014.

وتدور أحداثه في قالب درامي كوميدي، وهو من سيناريو وحوار أشرف حسني، ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني، وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، وبطولة مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم إبرام، وحامد شرابي، وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم لطفي لبيب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وسامي مغاوري، ونرمين ماهر.

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