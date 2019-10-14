نوال الكويتية تشارك ماجد المهندس ورابح صقر حفلهما في الرياض 5 تشرين الثاني

تشارك المطربة نوال الكويتية في إحياء حفل غنائي بمدينة الرياض بمشاركة المطرب ماجد المهندس، ورابح صقر، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل في مدينة الرياض بالسعودية.

وسيقدم رابح صقر عددا من أغانيه المميزة من بينها «خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبي».. وغيرها من الأغاني المميزة، كما سيحرص كعادته فى جميع حفلاته على الغناء بالعود وسط تصفيق الحضور.

آخر أعمال الفنان رابح صقر ميني ألبوم بعنوان "رابح 2019 "وتضمن 8 أغاني منها "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر ".

يذكر أن نوال الكويتية و المٌلقبة بـ " قيثارة الخليج " بدأت مسيرتها الفنية عام 1984 و قدمت عدد من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها :" مثل النسيم " و " أكو مثلك " و" انا زعلت " و" قد ما حبيت" و" عيون الناس " وغيرهم.

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