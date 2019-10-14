ستيفاني صليبا تدعم العملة اللبنانية عن طريق الموضة

شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا متابعي حسابها بموقع انستغرام فيديو تدعم من خلاله العملة اللبنانية باستخدام الموضة، وتظهر فيه بعدة إطلالات وأزياء وظفت فيها الليرة اللبنانية.

وفي مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي" على تليفزيون دبي، قالت ستيفاني صليبا إن مزج العملات بالأزياء رائج جدا هذه الأيام، وإن الفكرة أعجبتها، لكنها تساءلت لماذا تلبس عملة أجنبية، وهل هناك أجمل من ارتداء عملة بلدها.

وأضافت ستيفاني صليبا أن الفكرة قادتها إلى اكتشاف العديد من الأشياء حول العملة اللبنانية، مثل كونها من أجمل العملات من حيث الشكل والألوان، وما لها من دور اجتماعي كبير، فهي مرتبطة عند الكثيرين بذكريات تثير الحنين.

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