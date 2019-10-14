ماتيو شديد يطرح أحدث كليباته "Thérapie"

نيويورك - لايف ستايل طرح الفنان العالمي ماتيو شديد أحدث كليباته بعنوان "Thérapie"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي ماتيو شديد طرح سابقًا كليب بعنوان "Grand Petit Con"، وكسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. قد يهمك أيضاً :

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