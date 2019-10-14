المخرج مجدي الهواري ينتهي من تصوير مسرحية "الملك لير"

انتهى المخرج مجدي الهواري من تصوير مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني تليفزيونيا حيث تم تصويرها على مدار 3 أيام بمشاركة كل نجوم العرض، حيث أصبحت المسرحية جاهزة للعرض على الفضائيات على أن يتم تحديد موعد إطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث يستمر عرض المسرحية على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.

ويشارك في بطولة عرض "الملك لير" يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمي، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.

مسرحية "الملك لير" لرائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.