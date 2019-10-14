شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ Joker يتخطى نصف مليار دولار بعد 10 أيام عرض فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر 10 أيام على طرح فيلم الـ Joker فى دور العرض المختلفة حول العالم، ومنذ اليوم الأول للفيلم فى السينمات وهو يحقق الايرادات الضخمة والتى تترفع بشكل كبير بشكل يومى، حيث استطاع أن يتخطى نص مليار دولار أمريكى، حيث وصلت إيرادات الفيلم حتى اليوم إلى 543 مليون و 928 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 192 مليون دولار و 728 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية، و 351 مليون و 200 ألف دولارحول العالم.

وصرح الممثل الأمريكي خواكين فينيكس بطل الفيلم، أنه على استعداد أن يقدم سلسلة من الأفلام حول شخصية الـ Joker بعد أن لاقى الفيلم النجاح منذ طرحه منذ أيام قليلة في دور العرض المختلفة حول العالم، مؤكداً فينيكس أنه على استعداد القيام بأى شيء، بمساعدة من المخرج الأمريكي تود فيليبس، وأنه سيكون من المثير العمل من جديد على الشخصية، وذلك حسبما نشر موقع "cnet".

وبدوره جاوب المخرج تود فيليبس حول وجود جزء ثانى من العمل، وقال فيلبس: "ليس لدينا خطط لـ جزء ثانٍ، ولكنى سأفعل أي شيء يريده خواكين فينيكس، لكن الفيلم لم يتم إعداده ليكون له جزء ثانٍ، وكانت خطتنا أن نعمل على فيلم واحد فقط".

وأضاف: "شيء واحد سأقوله مجددًا سأفعل أي شيء مع خواكين فينيكس، لا يوجد ممثل أو شخص مثله، وبالتالي فأنه إذا قررت الشركة المنتجة Warner Bros وطالب الجمهور بـ جزء ثانٍ، فأننا سويا سنقوم بعمل فيلم رائع"، حسبما نشر موقع " indiewire ".

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ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 69% بعد مشاركات وصلت لنسبة 2154 مشارك، وحصل على تقييم 8.9 من على موقع "imdb".

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.