شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أعمال المطربة الكورية SULLI بعد وفاتها بسبب الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة اكتئاب حادة عاشتها النجمة الكورية سولى SULLI، صاحبة الـ 25 عاماً، الفترة الأخيرة، قبل وفاتها صباح اليوم، والذى أعلن عنها مدير أعمالها بعد العثور عليها داخل شقتها فى مدينة سونجنام بعد اختفائها لأيام.

وسرعان ما تصدر خبر وفاة النجمة صاحبة الـ25 عاما تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذي صدم الكثير من عشاقها في مختلف أنحاء العالم.

وكان آخر أعمال الفنانة الكورية صاحبة الشعبية الكبيرة أغنيتها التى نشرتها بعنوان Goblin فى شهر يونيو الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى نجحت فى حصد عدد مشاهدات تخطت 4.5 مليون مشاهدة.