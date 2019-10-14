شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى مازحا مع بيومى فؤاد بعد صورته مع جاكى شان: بيومى مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أشرف عبد الباقى، متابعيه بصور له مع كل من النجم الهندى شاروخان والفنان العالمى جاكى شان والنجم فان دام، أثناء حضوره منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، فى الرياض.

ومازح أشرف صديقه الفنان بيومى فؤاد، بعد صورته مع جاكى شان وفان دام و شاروخان، وكتب له " بيومى بان".

وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد انطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام.

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أشرف عبد الباقى و شاروخان



أشرف عبد الباقى



أشرف و بيومى فؤاد



أشرف و جاكى شان