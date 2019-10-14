شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الفنانة السورية فايا يونان، مفاجأة لعشاقها فى مصر باقتراب إحيائها لحفلة موسيقية ضخمة في القاهرة خلال الفترة المقبلة، ولم تكشف يونان عن الموعد الرسمي لحفلتها القادمة في القاهرة، واكتفت بالإعلان عن اقتراب الحفلة التي من المرجح أن تكون الشهر المقبل.

وحققت فايا يونان انتعاشة فنية متميزة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.