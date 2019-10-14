شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام على الانتهاء من تصوير "حواديت الشانزليزيه" تمهيداً لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 أيام فقط وينتهي صناع مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة النجوم إياد نصار وإنجى المقدم ومى سليم، المقرر انطلاق عرضه الشهر المقبل على أقصى تقدير، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة من إنتاج شركة سينرجى، وذلك بعد 3 اشهر استغرقها صناع المسلسل ما بين تحضيرات وتصوير.

وفى سياق متصل، يواصل مخرج العمل مرقص عادل مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصوير المسلسل للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض الجماهيري حسب الخطة الإنتاجية لـ سينرجى .

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.