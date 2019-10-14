كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 08:58 مساءً - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الفنان المصري محمد هنيدي والممثل الامريكي جايسون موموا التقطت عن طريق الصدفة أثناء تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض. ويبدو ان هنيدي انزعج من الصورة التي اظهرت فرق الطول بينهما فعلق بطريقة ساخرة عبر حسابه بموقع تويتر، كاتبا: “يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”. وقد تفاعل الكثيرين مع تعليق محمد هنيدي ونشر البعض ايفيهات ساخرة وفيما يلي بعضها:

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي منزعج من صورته مع جايسون موموا في موسم الرياض… والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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