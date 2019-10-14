ميريام فارس تأخذ ابنها بعد المدرسة.. شاهدوا كيف تكون الأجواء!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 08:58 مساءً - نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو عبر “انستغرام” الى جانب ابنها “جايدن”، بعدما أقلّته من المدرسة، وظهر ابنها وهو يرقص على أنغام أغنيتها “قومي قومي” بطريقة عفوية.

وانهالت التعليقات على الفنانة من قبل متابعيها، الذين مدحوا طرافة ابنها جايدن، الذي نادراً ما تنشر تفاصيل له.