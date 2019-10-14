شاهدوا.. كارلا حدّاد تُغضِب الجمهور بسبب الرقص على العنب مع جورج قرداحي

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 08:58 مساءً - تعرض الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ومواطنته الإعلامية كارلا حداد لهجوم حاد بعد عرض حلقة Fi male يوم أمس، والذي تقدمه الأخيرة على قناة LBCI اللبنانية، وذلك بعد قيامهما بعصر العنب على الطريقة التقليدية.

في البداية تدعو حداد ضيفها الإعلامي جورج قرداحي لعصر العنب الموضوع في وعاء كبير على الطريقة التقليدية باستخدام قدميه، ليتجاوب معها على الفور ويقوم بهرس العنب مُردتيًا “جزمة”.

فيما تقرر حداد التدخل بعملية عصر العنب بخلع حذائها وهرس العنب، راقصة على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة “من اول ما تلاقينا”.

وأثارت هذه الفقرة حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيام كل من قرداحي وحداد بدهس العنب بقدميهما، وهو ما يتسبب في النهاية برميه وعدم الاستفادة منه.

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فيما حظي قرداحي بهجوم أكبر من حداد نظرًا لتاريخه الكبير في تقديم البرامج والإعلام، معتبرين أن ما قام به سقطة في تاريخه الإعلامي، خاصة أنه كان يمكن الاستغناء عن الفقرة والتي لم تشكل أي إضافة تُذكر في الحلقة ولم تقدم أي معلومة مهمة.

وقال آخرون أن كارلا حداد استاعطت تدمير كل مسيرة قرداحي الإعلامية الغنية بهذا الفيديو “المستفز” الذي ليس له أي معني، بحسب تعبيرهم.

واعتبر البعض أن قرداحي وحداد استهانا بمشاعر البسطاء والفقراء واستفزوهم بتصرفهما هذا والذين قد لا يملكون ثمن العنب الذي تم دهسه ورميه في النهاية.