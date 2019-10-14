شكران مرتجى تنعى الفنانة نجوى علوان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة السورية شكران مرتجى، على نعي صديقتها مواطنتها الفنانة نجوى علوان والتي رحلت في صمت تام وبعيدا عن الأضواء والشهرة بعد غياب سنوات.
شكران مرتجى، نشرت صورة لنجوى علوان، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “نجوى علوان، رحلت؟ لطيفة التغريبة الفلسطينية زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوماً لم أعد أقوى على الرثاء رغم إيماني بالله وقضاه وقدره أعذروني إذا مت يوماً بجرعة زائدة من الحزن”.
وأشارت: “حسبي الله ونعم الوكيل تعازيي لأحبتها الكثر، اعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار”.
يذكر أن نجوى علوان، بدأت حياتها الفنية بمسلسل “نهارات الدفلي” عام 1995، وجسدت فيه دور “عايدة”، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها” مقامات بديع الزمان الهمذاني”، بعنوان “زائرة المساء”.
كما شاركت في مسلسل “التغريبة الفلسطينية” عام 2004 بدور “لطيفة، وفي العام نفسه عملت في مسلسل “عذراء الجبل”، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها “عصي الدمع”، و”أهل الغرام”، و”على طول الأيام”، و”عنترة بن شداد”، و”الاجتياح”، والعقاب، ومطلوب رجال، والحبيب الأولى.
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