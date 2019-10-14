لطيفة تحرص على المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية

حرصت الفنانة لطيفة، على المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية، والإدلاء بصوتها، مساء اليوم الأحد، قائلة: "ربنا يوفق من سيخدم تونس أرضًا وشعبًا.. كلنا توانسة والكل يتنافس في حبها ومصلحتها".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 17.8%، متخطية بقليل الدورة الأولى.

وبلغت النسبة في الدورة الرئاسية الأولى التي جرت في 15 سبتمبر 16.3%.

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