حمادة هلال يكشف كواليس أغنية حلم السنين

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان حمادة هلال كواليس أغنية "حلم السنين"، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأغنية "حلم السنين" من كلمات: طاهر كامل، وألحان حمادة هلال، وتوزيع نور، وهي ضمن
ألبوم "عيش باشا".
ويشار إلى أن الفنان حمادة هلال طرح ساقًا ألبوم بعنوان "عيش باشا"، ويضم الألبوم 13 أغنية أبرزهم.
بنت الأصول"، "أسيبك ليه"، "نص
عمري"، "مشيت طريق"، "من الليلة معاك".
يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك مؤخرًا في بطولة مسلسله "ابن أصول"، وهي من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من آيتن عامر، إيناس كامل، عماد رشاد، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، إسلام إبراهيم.
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