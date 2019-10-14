شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هند صبرى تزور ”الخليج 365” للحديث عن مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة التونسية هند صبرى جريدة ”الخليج 365”، للحديث عن آخر أعمالها السينمائية ونجاح أفلامها الأخيرة "الفيل الأزرق 2" و"الممر"، و"نورا تحلم" الذى عرض فى مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة، بالإضافة إلى حديثها عن مشاركتها فى الندوة التثقيفية التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادته بدورها فى فيلم "الممر"، الذى تناول إحدى بطولات قوات الصاعقة المصرية.

وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، ورؤساء التحرير التنفيذون عبد الفتاح عبد المنعم، ودندراوى الهوارى، وكريم عبد السلام، ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح رئيس تحرير موقع عين المشاهير، للاطلاع على سير ماكينة الجريدة، وزيارة جميع الأقسام المختلفة بالجريدة.

وشاركت هند صبرى مؤخراً فى العديد من الأفلام السينمائية التى لاقت نجاحا كبيرا داخل مصر وخارجها منها "الممر" و"الفيل الأزرق 2"، الذى نجح فى حصد إيرادات ما يقارب الـ 102 مليون جنيه في دور العرض السينمائى.

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