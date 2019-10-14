شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات وشخصيات جديدة يكشف عنها التريلر الجديد لـ Frozen 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن فيديو ترويجى جديد للجزء الثانى من فيلم الأنيشمن Frozen من حسابها الشخصى على موقع التغريدات "تويتر"، والذى بلغ مدته دقيقتين، وظهر بهما فريق الفيلم بالكامل، بالإضافة إلى شخصيات جديدة، ويظهر من التريلر الجديد أنه ستواجه الشخصيات الرئيسية في الفيلم مغامرات وتحديات جديدة، ومن المقرر عرض العمل الجديد يوم 22 فبراير عام 2020.

وكشف التريلر الجديد عن التحول الكبير في حياة الأميرتين إلسا وآنا، خاصة أن أميرة الثلج إلسا يزداد سحرها قوة، وستواجه مخاطر الماضى ولكن بشكل جديد، ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».

ويذكر أنه يجري النجم الأمريكى ديفيد ديجز محادثات للعب دور "سيباستيان" في فيلم ديزني المعاد إنتاجه من جديد "The Little Mermaid"، وسيباستيان هو سلطعون جامايكي، ومستشار للملك تريتون ويقدم واحدة من أشهر أغاني الفيلم، "تحت البحر".