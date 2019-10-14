شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم حفلات "موسم الرياض" فى شهر نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حفلات "موسم الرياض" المقرر إقامتها فى شهر نوفمبر المقبل بمركز الملك فهد الثقافى بالرياض، حيث تضم الحفلات عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

ويحيى المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائياً يوم 9 نوفمبر المقبل مع المطربة داليا مبارك وخالد عبد الرحمن، وكذلك يقدم عبادي الجوهري حفلا يوم السبت 16 نوفمبر ويشاركه الحفل المطربة أسماء لمنور، وفؤاد عبد الواحد.

كما يحيى المطرب الإماراتي حسين الجسمي والمطرب أصيل أبوبكر، وبلقيس حفلاً يوم السبت 23 نوفمبر ، وكذلك المطرب نبيل شعيل والمطربة نوال الكويتية يجتمعان حفل غنائي يوم 30 نوفمبر.