شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الـ 18 من Project Runway في 5 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود برنامج Project Runway للموسم الـ 18، حيث تم تحديد موعد العرض الأول للموسم الجديد، وسيتم عرض الحلقات الجديدة من السلسلة في 5 ديسمبر المقبل فى الساعة الـ 9:30 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على شبكة Bravo، حسبما نشر التقرير على موقع " tvseriesfinale ".

وسيرى متابعين البرنامج بعض التحولات والانعطافات الجديدة في الموسم الجديد من Project Runway على شبكة Bravo، وكان قد ظهرت أول موديل من عالم المتحولين جنسياً خلال الموسم الـ 17 من البرنامج.

حيث ظهرت العارضة " ميمي تاو " بالحلقة و تحدثت لمصمم الازياء" كوفيد كابور" وقالت: "لقد عملت بجد للوصول إلى هنا، خاصة بالنسبة للمتحولين جنسيا، فهم بحاجة إلى العمل بجد واجتهاد بنسبة أكبر من الآخرين للظهور في المنصات المختلفة، وأنا سعيدة للغاية لأنني وصلت هنا " .

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واستكملت كلامها : " أنا أول موديل متحولة جنسيا في Project Runway، أريد تغيير صناعة الموضة في العالم، و اكون بمثابة مصدر إلهام لجيل من الشباب المتحولين جنسيا الذين لديهم حلم".

وإضافة إلى ذلك حلت النجمة والسوبر موديل كارلي كلوس محل النجمة هيدي كلوم لتتحول لمذيعة برنامج تليفزيون الواقع "Project Runway" الذي حظي بشعبية كبيرة.

وكانت هيدي كلوم هي مذيعة البرنامج منذ بداية مواسمه، ثم تم اختيار كارلي كلوس لهذه المهمة خاصة أن كارلي البالغة من العمر 26 عاما واحدة من أهم المعنيات بعالم الأزياء والموضة وشاركت بعدد كبير من عروض الأزياء لأهم وأشهر الدور.